سعر CommonWealth اليوم

السعر المباشر لمشروع CommonWealth (CWU) اليوم هو $ 0.00778773، مع تغير بنسبة 0.63% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CWU الحالي إلى USD هو $ 0.00778773 لكل CWU.

يحتل CommonWealth حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7,787,722، مع عرض متداول قدره 900.50M CWU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CWU بين $ 0.00761871 (أدنى) و$ 0.00782164 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.133167، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00759637.

على المدى القصير، تحرك CWU بمقدار -0.23% خلال الساعة الماضية و-3.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 12.72K.

معلومات سوق CommonWealth (CWU)

القيمة السوقية $ 7.79M$ 7.79M $ 7.79M الحجم (24 ساعة) $ 12.72K$ 12.72K $ 12.72K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.79M$ 7.79M $ 7.79M إمداد دورة التداول 900.50M 900.50M 900.50M إجمالي العرض 999,999,301.0658075 999,999,301.0658075 999,999,301.0658075

القيمة السوقية الحالية لـ CommonWealth هي $ 7.79M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 12.72K. العرض المتداول لـ CWU يبلغ 900.50M، مع إجمالي عرض 999999301.0658075. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.79M.