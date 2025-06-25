سعر Collies (COLLIES)
سعر Collies (COLLIES) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 309.97K. يتم تحديث سعر COLLIES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Collies الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Collies خلال اليوم هو +11.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Collies مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Collies مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Collies مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Collies مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+11.19%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Collies: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.39%
+11.19%
+37.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to $COLLIES, the pioneering community-driven token crafted for dog lovers everywhere, with a special place in its heart for fans of the intelligent and loyal Border Collie. $COLLIES is more than just a cryptocurrency—it’s a movement that unites the timeless values of loyalty, passion, and companionship with the limitless possibilities of blockchain innovation. In a world where technology and emotion often feel worlds apart, $COLLIES stands as a bridge, bringing together people who cherish their furry companions and those who believe in the transformative power of decentralized finance. At its core, $COLLIES is about celebrating the unique bond between humans and dogs. Inspired by the Border Collie’s legendary intelligence, agility, and devotion, our project seeks to create a digital ecosystem where every member feels valued, empowered, and connected. Whether you’re a lifelong dog owner, an NFT enthusiast, or a newcomer to the world of crypto, you’ll find a welcoming pack in the $COLLIES community.
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