سعر COINE (COINE)
سعر COINE (COINE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 123.30K. يتم تحديث سعر COINE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق COINE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.32K
- تغيير سعر COINE خلال اليوم هو -29.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.86M
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خلال اليوم، كان سعر COINE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر COINE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر COINE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر COINE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-29.75%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر COINE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.65%
-29.75%
+27.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Coine.io is a no-code platform designed for the memecoin community, enabling users to create and launch token websites in less than 2 minutes. With customizable templates and intuitive tools, the platform simplifies the process, allowing anyone to deploy professional-looking websites without technical expertise. Coine offers a free tier for basic site creation, while its premium tier—paid using SOL or $COINE tokens—unlocks advanced features like connecting custom domains. Powered by its native $COINE token, which has a fixed supply of 1 billion, the platform provides additional benefits, including exclusive perks and access to premium features. Looking ahead, Coine.io’s roadmap includes exciting updates such as monthly subscriptions, a referral program, AI-driven site and image generation, and integration with platforms like Pumpfun. Additionally, the platform is committed to expanding the utility of the $COINE token, ensuring long-term value for the community.
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