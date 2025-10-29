معلومات سعر CODY (CODY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.26% تغير السعر (1يوم) +3.42% تغير السعر (7 أيام) +6.72% تغير السعر (7 أيام) +6.72%

سعر CODY (CODY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CODY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCODY على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CODY -0.26% على مدار الساعة الماضية، +3.42% على مدار 24 ساعة، و +6.72% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق CODY (CODY)

القيمة السوقية $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M إمداد دورة التداول 75.05B 75.05B 75.05B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ CODY هي $ 1.05M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CODY يبلغ 75.05B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.40M.