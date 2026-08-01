سعر Coder اليوم

السعر المباشر لمشروع Coder (CDR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.62% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CDR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CDR.

يحتل Coder حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,986.59، مع عرض متداول قدره 999.98M CDR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CDR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CDR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.17% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Coder (CDR)

القيمة السوقية $ 11.99K$ 11.99K $ 11.99K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.99K$ 11.99K $ 11.99K إمداد دورة التداول 999.98M 999.98M 999.98M إجمالي العرض 999,978,345.409645 999,978,345.409645 999,978,345.409645

القيمة السوقية الحالية لـ Coder هي $ 11.99K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CDR يبلغ 999.98M، مع إجمالي عرض 999978345.409645. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.99K.