سعر CodeCraft AI (CRAFT)
سعر CodeCraft AI (CRAFT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 546.81K. يتم تحديث سعر CRAFT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CodeCraft AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 232.42K
- تغيير سعر CodeCraft AI خلال اليوم هو -2.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر CodeCraft AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CodeCraft AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CodeCraft AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CodeCraft AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.98%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CodeCraft AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.49%
-2.98%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Multi Agentic AI coding Company. Turning text into code and uploading it to a Gitlab repository. We are developing it to be a focused and have options for both novice users with simpler understanding of coding, as well as for senior developers which will have more advanced options, control and capabilities (more similar to what in traditional coding would be VSCode). It is a working tool and is already used actively, from boosting productivity to building working apps.
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