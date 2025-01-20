احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CRAFT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CRAFT.

سعر CodeCraft AI (CRAFT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 546.81K . يتم تحديث سعر CRAFT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CodeCraft AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 232.42K - تغيير سعر CodeCraft AI خلال اليوم هو -2.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر CodeCraft AI (CRAFT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CodeCraft AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CodeCraft AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CodeCraft AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CodeCraft AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.98% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CodeCraft AI (CRAFT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CodeCraft AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00101044$ 0.00101044 $ 0.00101044 عالية طوال الوقت $ 0.00146243$ 0.00146243 $ 0.00146243 تغير السعر (1 ساعة) -4.49% تغير السعر (1يوم) -2.98% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق CodeCraft AI (CRAFT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: