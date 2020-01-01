توكنوميكس CodeCraft AI (CRAFT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول CodeCraft AI (CRAFT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات CodeCraft AI (CRAFT) Multi Agentic AI coding Company. Turning text into code and uploading it to a Gitlab repository. We are developing it to be a focused and have options for both novice users with simpler understanding of coding, as well as for senior developers which will have more advanced options, control and capabilities (more similar to what in traditional coding would be VSCode). It is a working tool and is already used actively, from boosting productivity to building working apps. الموقع الرسمي: https://codecraft.name/ اشتر CRAFT الآن!

توكنوميكس CodeCraft AI (CRAFT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار CodeCraft AI (CRAFT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 19.88K $ 19.88K $ 19.88K إجمالي العرض: $ 999.50M $ 999.50M $ 999.50M العرض المتداول: $ 964.93M $ 964.93M $ 964.93M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 20.59K $ 20.59K $ 20.59K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00299688 $ 0.00299688 $ 0.00299688 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر CodeCraft AI (CRAFT)

توكنوميكس CodeCraft AI (CRAFT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس CodeCraft AI (CRAFT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CRAFT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CRAFT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CRAFT، استكشف السعر المباشر لتوكن CRAFT!

توقعات سعر CRAFT هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه CRAFT؟ تجمع صفحة توقعات أسعار CRAFT الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر CRAFT الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!