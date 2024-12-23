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سعر Code Token (CODE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.18M . يتم تحديث سعر CODE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Code Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.40K - تغيير سعر Code Token خلال اليوم هو +1.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.01T

أداء سعر Code Token (CODE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Code Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Code Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Code Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Code Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.84% 30 يوم $ 0 -51.27% 60 يوم $ 0 +75.07% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Code Token (CODE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Code Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.93% تغير السعر (1يوم) +1.84% تغير السعر (7 أيام) -26.21%

معلومات سوق Code Token (CODE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: