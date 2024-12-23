سعر Code Token (CODE)
سعر Code Token (CODE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.18M. يتم تحديث سعر CODE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Code Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.40K
- تغيير سعر Code Token خلال اليوم هو +1.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.01T
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خلال اليوم، كان سعر Code Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Code Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Code Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Code Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.84%
|30 يوم
|$ 0
|-51.27%
|60 يوم
|$ 0
|+75.07%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Code Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.93%
+1.84%
-26.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In the ever-evolving world of cryptocurrency, the $CODE token emerges as a beacon of decentralization poised to disrupt the meme economy and redefine the way communities engage with digital assets. The $CODE Token represents a novel approach to digital currencies, leveraging the intrinsic appeal of memes to foster community, drive adoption, and generate value. With a foundation built on transparency, decentralization, and inclusivity, the $CODE token aims to democratize access to cryptocurrency while injecting humor and creativity into the space. All are welcome to join the community and share their creative ideas to make their vision successful.
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