سعر Cocoro اليوم

السعر المباشر لمشروع Cocoro (COCORO) اليوم هو $ 0.00126083، مع تغير بنسبة 0.94% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل COCORO الحالي إلى USD هو $ 0.00126083 لكل COCORO.

يحتل Cocoro حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,005,335، مع عرض متداول قدره 797.49M COCORO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول COCORO بين $ 0.00123399 (أدنى) و$ 0.00128963 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.082678، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك COCORO بمقدار -1.83% خلال الساعة الماضية و+1.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.75K.

معلومات سوق Cocoro (COCORO)

القيمة السوقية $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M الحجم (24 ساعة) $ 4.75K$ 4.75K $ 4.75K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M إمداد دورة التداول 797.49M 797.49M 797.49M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Cocoro هي $ 1.01M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.75K. العرض المتداول لـ COCORO يبلغ 797.49M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.26M.