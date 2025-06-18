سعر Cluster (CLSTR)
سعر Cluster (CLSTR) المباشر لليوم هو USD 0.00041709. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 417.82K. يتم تحديث سعر CLSTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cluster الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Cluster خلال اليوم هو +25.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Cluster مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cluster مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cluster مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cluster مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+25.10%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cluster: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-6.69%
+25.10%
+8.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Decentralized AI: Super Swarm of Models. Fine-tuning is the core of our Decentralized AI Super Swarm! We're building a decentralized AI ecosystem where a super swarm of specialized, smaller models collaborates to perform complex tasks, coordinated through a community-driven, modular architecture and governed by DAOs that manage LLM weights. This approach sidesteps the resource-intensive, monolithic LLMs of centralized giants, offering asymmetric advantages in efficiency, innovation, and community engagement. A "super swarm" refers to a decentralized network of AI models, each specialized for specific tasks or domains, that collaborate to perform complex, multi-step tasks. Unlike a single, general-purpose LLM (e.g., GPT-4), which handles diverse tasks within one model, a super swarm distributes intelligence across many smaller models, coordinated through a decentralized protocol. This mimics biological swarms (e.g., ant colonies), where simple agents collectively achieve sophisticated outcomes. Users & creators fine-tune models or contribute datasets, earning rewards for their work — think data curation, model training, or testing.
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