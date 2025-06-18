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سعر Cluster (CLSTR) المباشر لليوم هو USD 0.00041709 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 417.82K . يتم تحديث سعر CLSTR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cluster الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Cluster خلال اليوم هو +25.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Cluster (CLSTR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cluster مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cluster مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cluster مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cluster مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +25.10% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cluster (CLSTR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cluster: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00032121$ 0.00032121 $ 0.00032121 24 ساعة مرتفع $ 0.00045084$ 0.00045084 $ 0.00045084 عالية طوال الوقت $ 0.00053843$ 0.00053843 $ 0.00053843 تغير السعر (1 ساعة) -6.69% تغير السعر (1يوم) +25.10% تغير السعر (7 أيام) +8.10%

معلومات سوق Cluster (CLSTR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: