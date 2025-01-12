سعر CluCoin (CLU)
سعر CluCoin (CLU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 68.25K. يتم تحديث سعر CLU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CluCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.51
- تغيير سعر CluCoin خلال اليوم هو +4.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 296.91T
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خلال اليوم، كان سعر CluCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CluCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CluCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CluCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.57%
|30 يوم
|$ 0
|+11.59%
|60 يوم
|$ 0
|+108.92%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CluCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
+4.57%
+14.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CLU (Community, Love, Unity) is one of the fastest growing and most expansive blockchain communities to enter the crypto space! CLU is an auto-generating liquidity protocol with a hyperdeflationary burn mechanism. CLUcoin holders are rewarded with special perks and unique experiences through events, NFTs, and an incredible community. Join us for exclusive streams, live shows, and vote to donate to charities each month!
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