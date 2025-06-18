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سعر Cloak Network (CLOAK) المباشر لليوم هو USD 0.00564509 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 564.51K . يتم تحديث سعر CLOAK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cloak Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Cloak Network خلال اليوم هو -5.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Cloak Network (CLOAK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cloak Network مقابل USD هو $ -0.000354899821184631 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cloak Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cloak Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cloak Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000354899821184631 -5.91% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cloak Network (CLOAK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cloak Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00441124$ 0.00441124 $ 0.00441124 24 ساعة مرتفع $ 0.00600057$ 0.00600057 $ 0.00600057 عالية طوال الوقت $ 0.0095339$ 0.0095339 $ 0.0095339 تغير السعر (1 ساعة) -0.28% تغير السعر (1يوم) -5.91% تغير السعر (7 أيام) +44.29%

معلومات سوق Cloak Network (CLOAK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: