سعر Cloak Network (CLOAK)
سعر Cloak Network (CLOAK) المباشر لليوم هو USD 0.00564509. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 564.51K. يتم تحديث سعر CLOAK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cloak Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Cloak Network خلال اليوم هو -5.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Cloak Network مقابل USD هو $ -0.000354899821184631 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cloak Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cloak Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cloak Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000354899821184631
|-5.91%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cloak Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.28%
-5.91%
+44.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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