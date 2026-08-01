سعر CLERK اليوم

السعر المباشر لمشروع CLERK (CLERK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.65% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CLERK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CLERK.

يحتل CLERK حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 37,183، مع عرض متداول قدره 100.00B CLERK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CLERK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CLERK بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و-10.71% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق CLERK (CLERK)

القيمة السوقية $ 37.18K$ 37.18K $ 37.18K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 37.18K$ 37.18K $ 37.18K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ CLERK هي $ 37.18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CLERK يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 37.18K.