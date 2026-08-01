سعر CLAWNCH اليوم

السعر المباشر لمشروع CLAWNCH (CLAWNCH) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.15% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CLAWNCH الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CLAWNCH.

يحتل CLAWNCH حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 204,888، مع عرض متداول قدره 100.00B CLAWNCH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CLAWNCH بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CLAWNCH بمقدار -1.59% خلال الساعة الماضية و+16.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق CLAWNCH (CLAWNCH)

القيمة السوقية $ 204.89K$ 204.89K $ 204.89K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 204.89K$ 204.89K $ 204.89K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ CLAWNCH هي $ 204.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CLAWNCH يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 204.89K.