سعر ClawiAi اليوم

السعر المباشر لمشروع ClawiAi (CLAWIAI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CLAWIAI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CLAWIAI.

يحتل ClawiAi حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 29,089، مع عرض متداول قدره 93.96B CLAWIAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CLAWIAI بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CLAWIAI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.37% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق ClawiAi (CLAWIAI)

القيمة السوقية $ 29.09K$ 29.09K $ 29.09K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 29.10K$ 29.10K $ 29.10K إمداد دورة التداول 93.96B 93.96B 93.96B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ClawiAi هي $ 29.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CLAWIAI يبلغ 93.96B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 29.10K.