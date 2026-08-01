سعر ClawdVine اليوم

السعر المباشر لمشروع ClawdVine (CLAWDVINE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CLAWDVINE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CLAWDVINE.

يحتل ClawdVine حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17,534.19، مع عرض متداول قدره 91.00B CLAWDVINE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CLAWDVINE بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CLAWDVINE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-8.99% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق ClawdVine (CLAWDVINE)

القيمة السوقية $ 17.53K$ 17.53K $ 17.53K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.39K$ 18.39K $ 18.39K إمداد دورة التداول 91.00B 91.00B 91.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ClawdVine هي $ 17.53K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CLAWDVINE يبلغ 91.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.39K.