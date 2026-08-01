سعر CLAWBSTER اليوم

السعر المباشر لمشروع CLAWBSTER (CLAWBSTER) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CLAWBSTER الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CLAWBSTER.

يحتل CLAWBSTER حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22,460، مع عرض متداول قدره 100.00B CLAWBSTER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CLAWBSTER بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CLAWBSTER بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.84% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق CLAWBSTER (CLAWBSTER)

القيمة السوقية $ 22.46K$ 22.46K $ 22.46K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.46K$ 22.46K $ 22.46K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ CLAWBSTER هي $ 22.46K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CLAWBSTER يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.46K.