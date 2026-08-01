سعر ClaudeWar اليوم

السعر المباشر لمشروع ClaudeWar (CLAUDEWAR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 15.97% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CLAUDEWAR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CLAUDEWAR.

يحتل ClaudeWar حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 37,992، مع عرض متداول قدره 976.65M CLAUDEWAR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CLAUDEWAR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CLAUDEWAR بمقدار -1.50% خلال الساعة الماضية و+66.44% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق ClaudeWar (CLAUDEWAR)

القيمة السوقية $ 37.99K$ 37.99K $ 37.99K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 37.99K$ 37.99K $ 37.99K إمداد دورة التداول 976.65M 976.65M 976.65M إجمالي العرض 976,646,803.139498 976,646,803.139498 976,646,803.139498

القيمة السوقية الحالية لـ ClaudeWar هي $ 37.99K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CLAUDEWAR يبلغ 976.65M، مع إجمالي عرض 976646803.139498. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 37.99K.