سعر Clarity Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Clarity Protocol (FOLD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 10.61% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FOLD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FOLD.

يحتل Clarity Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 33,013، مع عرض متداول قدره 879.99M FOLD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FOLD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00202191، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FOLD بمقدار -0.20% خلال الساعة الماضية و-41.76% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Clarity Protocol (FOLD)

القيمة السوقية $ 33.01K$ 33.01K $ 33.01K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 37.52K$ 37.52K $ 37.52K إمداد دورة التداول 879.99M 879.99M 879.99M إجمالي العرض 999,990,368.746725 999,990,368.746725 999,990,368.746725

القيمة السوقية الحالية لـ Clarity Protocol هي $ 33.01K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FOLD يبلغ 879.99M، مع إجمالي عرض 999990368.746725. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 37.52K.