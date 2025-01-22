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سعر Clankster (CLANKSTER) المباشر لليوم هو USD 0.00000129 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 128.64K . يتم تحديث سعر CLANKSTER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Clankster الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.45K - تغيير سعر Clankster خلال اليوم هو -11.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B

أداء سعر Clankster (CLANKSTER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Clankster مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Clankster مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Clankster مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Clankster مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -11.60% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Clankster (CLANKSTER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Clankster: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00000128$ 0.00000128 $ 0.00000128 24 ساعة مرتفع $ 0.0000015$ 0.0000015 $ 0.0000015 عالية طوال الوقت $ 0.00000152$ 0.00000152 $ 0.00000152 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) -11.60% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Clankster (CLANKSTER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: