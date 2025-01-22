سعر Clankster (CLANKSTER)
سعر Clankster (CLANKSTER) المباشر لليوم هو USD 0.00000129. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 128.64K. يتم تحديث سعر CLANKSTER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Clankster الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.45K
- تغيير سعر Clankster خلال اليوم هو -11.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر Clankster مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Clankster مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Clankster مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Clankster مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-11.60%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Clankster: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
-11.60%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Clankster is the first Clanker token with monthly airdrops, designed to reward token holders while fostering community growth, innovation, and collaboration. Clankster is designed to empower holders, support innovation, and grow the Clanker ecosystem, creating a sustainable and rewarding experience for the community. Together, the Clanker ecosystem provides everything needed to create, launch, and grow innovative projects, empowering a new wave of decentralized builders and communities.
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