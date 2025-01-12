سعر cig (CIG)
سعر cig (CIG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 29.67K. يتم تحديث سعر CIG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق cig الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.16
- تغيير سعر cig خلال اليوم هو +1.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 997.89M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CIG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CIG.
خلال اليوم، كان سعر cig مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر cig مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر cig مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر cig مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.16%
|30 يوم
|$ 0
|-46.51%
|60 يوم
|$ 0
|-88.93%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر cig: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.16%
-17.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
cig ($cig) represents the global smoking culture in form of a token launched on the Solana blockchain. With $cig, holders become a part of a global movement that consists of more than 1 billion smokers. Smoking has long been intertwined with sovereignty and the timeless appeal of iconic figures. By participating in $cigi, both smokers and ex-smokers can embrace a longlived tradition through the Solana ecosystem.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CIG إلى AUD
A$--
|1 CIG إلى GBP
￡--
|1 CIG إلى EUR
€--
|1 CIG إلى USD
$--
|1 CIG إلى MYR
RM--
|1 CIG إلى TRY
₺--
|1 CIG إلى JPY
¥--
|1 CIG إلى RUB
₽--
|1 CIG إلى INR
₹--
|1 CIG إلى IDR
Rp--
|1 CIG إلى PHP
₱--
|1 CIG إلى EGP
￡E.--
|1 CIG إلى BRL
R$--
|1 CIG إلى CAD
C$--
|1 CIG إلى BDT
৳--
|1 CIG إلى NGN
₦--
|1 CIG إلى UAH
₴--
|1 CIG إلى VES
Bs--
|1 CIG إلى PKR
Rs--
|1 CIG إلى KZT
₸--
|1 CIG إلى THB
฿--
|1 CIG إلى TWD
NT$--
|1 CIG إلى CHF
Fr--
|1 CIG إلى HKD
HK$--
|1 CIG إلى MAD
.د.م--