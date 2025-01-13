سعر Chucky (CHUCKY)
سعر Chucky (CHUCKY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CHUCKY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chucky الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 118.14
- تغيير سعر Chucky خلال اليوم هو -1.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Chucky مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chucky مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chucky مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chucky مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.45%
|30 يوم
|$ 0
|-26.44%
|60 يوم
|$ 0
|-42.23%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chucky: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.24%
-1.45%
-12.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A meme/utility token on Cronos blockchain created by DooNFT project. It's being used in DooNFT tools and games.
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