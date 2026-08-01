سعر CHONKY اليوم

السعر المباشر لمشروع CHONKY (CHONKY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 11.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CHONKY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CHONKY.

يحتل CHONKY حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 282,147، مع عرض متداول قدره 1000.00M CHONKY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CHONKY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00217993، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CHONKY بمقدار +0.29% خلال الساعة الماضية و+11.24% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.74K.

معلومات سوق CHONKY (CHONKY)

القيمة السوقية $ 282.15K$ 282.15K $ 282.15K الحجم (24 ساعة) $ 1.74K$ 1.74K $ 1.74K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 282.15K$ 282.15K $ 282.15K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,999,250.8068373 999,999,250.8068373 999,999,250.8068373

القيمة السوقية الحالية لـ CHONKY هي $ 282.15K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.74K. العرض المتداول لـ CHONKY يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999999250.8068373. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 282.15K.