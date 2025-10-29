معلومات سعر ChicagoCoin (CLT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00379151 $ 0.00379151 $ 0.00379151 24 ساعة منخفض $ 0.00384106 $ 0.00384106 $ 0.00384106 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00379151$ 0.00379151 $ 0.00379151 24 ساعة مرتفع $ 0.00384106$ 0.00384106 $ 0.00384106 عالية طوال الوقت $ 0.00507574$ 0.00507574 $ 0.00507574 أدنى سعر $ 0.0021948$ 0.0021948 $ 0.0021948 تغير السعر (1 ساعة) +0.38% تغير السعر (1يوم) +0.15% تغير السعر (7 أيام) +0.36% تغير السعر (7 أيام) +0.36%

سعر ChicagoCoin (CLT) في الوقت الحقيقي هو $0.00383249. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CLT بين أدنى سعر $ 0.00379151 وأعلى سعر $ 0.00384106، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCLT على الإطلاق هو $ 0.00507574، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0021948.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CLT +0.38% على مدار الساعة الماضية، +0.15% على مدار 24 ساعة، و +0.36% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ChicagoCoin (CLT)

القيمة السوقية $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.83M$ 3.83M $ 3.83M إمداد دورة التداول 600.00M 600.00M 600.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ChicagoCoin هي $ 2.30M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CLT يبلغ 600.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.83M.