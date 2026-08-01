سعر Chibification اليوم

السعر المباشر لمشروع Chibification (CHIBI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CHIBI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CHIBI.

يحتل Chibification حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 33,467، مع عرض متداول قدره 999.74M CHIBI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CHIBI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00131443، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CHIBI بمقدار -0.21% خلال الساعة الماضية و-32.25% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Chibification (CHIBI)

القيمة السوقية $ 33.47K$ 33.47K $ 33.47K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 33.47K$ 33.47K $ 33.47K إمداد دورة التداول 999.74M 999.74M 999.74M إجمالي العرض 999,742,044.047308 999,742,044.047308 999,742,044.047308

القيمة السوقية الحالية لـ Chibification هي $ 33.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CHIBI يبلغ 999.74M، مع إجمالي عرض 999742044.047308. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 33.47K.