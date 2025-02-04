سعر Chester ($CHESTER)
سعر Chester ($CHESTER) المباشر لليوم هو USD 0.00086332. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 841.46K. يتم تحديث سعر $CHESTER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chester الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 132.58K
- تغيير سعر Chester خلال اليوم هو +31.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 973.62M
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خلال اليوم، كان سعر Chester مقابل USD هو $ +0.00020692 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chester مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chester مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chester مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00020692
|+31.52%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chester: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.09%
+31.52%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$CHESTER is a memecoin on the Abstract Chain named after the chain's co-founder Luca Netz's dog. Chester is Luca's current dog and beloved companion. Luca Netz adopted Chester in 2023, and this is a tribute coin to him as the co-founder of the Abstract chain. This token is dedicated to Chester, Luca and the future of Abstract. This is a meme coin for entertainment purposes focused on building a great community on the Abstract chain and raising awareness of the Abstract ecosystem.
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