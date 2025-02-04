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سعر Chester ($CHESTER) المباشر لليوم هو USD 0.00086332 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 841.46K . يتم تحديث سعر $CHESTER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chester الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 132.58K - تغيير سعر Chester خلال اليوم هو +31.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 973.62M

أداء سعر Chester ($CHESTER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chester مقابل USD هو $ +0.00020692 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chester مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chester مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chester مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00020692 +31.52% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Chester ($CHESTER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chester: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00060674$ 0.00060674 $ 0.00060674 24 ساعة مرتفع $ 0.00125989$ 0.00125989 $ 0.00125989 عالية طوال الوقت $ 0.00132417$ 0.00132417 $ 0.00132417 تغير السعر (1 ساعة) +1.09% تغير السعر (1يوم) +31.52% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Chester ($CHESTER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: