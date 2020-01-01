توكنوميكس Charli3 (C3) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Charli3 (C3)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Charli3 (C3) Charli3 is the first decentralized oracle being built on Cardano. This allows Charli3 to have all the benefits of existing successful oracle protocols, while having the flexibility of a much more agile blockchain backbone. Charli3 finds a niche within the Cardano ecosystem. By being native to Cardano’s blockchain, it will have the lowest barrier to entry for functioning as the standard decentralized oracle of all Cardano based projects. The added benefit of being on Cardano’s blockchain includes agility of the network, and being in a low transaction fee environment. While these advantages may seem subtle, the growth of any decentralized oracle relies on it’s adoption. Charli3 will be the clear choice for any project building on the Cardano Blockchain. الموقع الرسمي: https://charli3.io/ الوثيقة البيضاء: https://charli3.io/assets/downloads/charli3-whitepaper.pdf اشتر C3 الآن!

توكنوميكس Charli3 (C3) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Charli3 (C3)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 35.67M $ 35.67M $ 35.67M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.88M $ 4.88M $ 4.88M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.19 $ 4.19 $ 4.19 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.04881365 $ 0.04881365 $ 0.04881365 معرفة المزيد عن سعر Charli3 (C3)

توكنوميكس Charli3 (C3): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Charli3 (C3) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن C3 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن C3 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس C3، استكشف السعر المباشر لتوكن C3!

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