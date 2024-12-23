سعر Charli3 (C3)
سعر Charli3 (C3) المباشر لليوم هو USD 0.080055. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.71M. يتم تحديث سعر C3 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Charli3 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.41K
- تغيير سعر Charli3 خلال اليوم هو -1.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 21.42M
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خلال اليوم، كان سعر Charli3 مقابل USD هو $ -0.00154015779893881 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Charli3 مقابل USD هو $ -0.0339323844 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Charli3 مقابل USD هو $ +0.0615411364 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Charli3 مقابل USD هو $ +0.02477571336505934 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00154015779893881
|-1.88%
|30 يوم
|$ -0.0339323844
|-42.38%
|60 يوم
|$ +0.0615411364
|+76.87%
|90 يوم
|$ +0.02477571336505934
|+44.82%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Charli3: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.38%
-1.88%
+0.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Charli3 is the first decentralized oracle being built on Cardano. This allows Charli3 to have all the benefits of existing successful oracle protocols, while having the flexibility of a much more agile blockchain backbone. Charli3 finds a niche within the Cardano ecosystem. By being native to Cardano’s blockchain, it will have the lowest barrier to entry for functioning as the standard decentralized oracle of all Cardano based projects. The added benefit of being on Cardano’s blockchain includes agility of the network, and being in a low transaction fee environment. While these advantages may seem subtle, the growth of any decentralized oracle relies on it’s adoption. Charli3 will be the clear choice for any project building on the Cardano Blockchain.
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