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سعر Charli3 (C3) المباشر لليوم هو USD 0.080055 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.71M . يتم تحديث سعر C3 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Charli3 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.41K - تغيير سعر Charli3 خلال اليوم هو -1.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.42M

أداء سعر Charli3 (C3) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Charli3 مقابل USD هو $ -0.00154015779893881 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Charli3 مقابل USD هو $ -0.0339323844 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Charli3 مقابل USD هو $ +0.0615411364 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Charli3 مقابل USD هو $ +0.02477571336505934 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00154015779893881 -1.88% 30 يوم $ -0.0339323844 -42.38% 60 يوم $ +0.0615411364 +76.87% 90 يوم $ +0.02477571336505934 +44.82%

تحليل سعر Charli3 (C3)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Charli3: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.078697$ 0.078697 $ 0.078697 24 ساعة مرتفع $ 0.084501$ 0.084501 $ 0.084501 عالية طوال الوقت $ 4.19$ 4.19 $ 4.19 تغير السعر (1 ساعة) -1.38% تغير السعر (1يوم) -1.88% تغير السعر (7 أيام) +0.90%

معلومات سوق Charli3 (C3)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: