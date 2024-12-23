سعر Chainflip (FLIP)
سعر Chainflip (FLIP) المباشر لليوم هو USD 1.16. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 72.34M. يتم تحديث سعر FLIP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chainflip الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.54M
- تغيير سعر Chainflip خلال اليوم هو -6.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 62.40M
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خلال اليوم، كان سعر Chainflip مقابل USD هو $ -0.085680618569799 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chainflip مقابل USD هو $ +0.0560740520 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chainflip مقابل USD هو $ -0.1472780080 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chainflip مقابل USD هو $ +0.0048269313258938 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.085680618569799
|-6.89%
|30 يوم
|$ +0.0560740520
|+4.83%
|60 يوم
|$ -0.1472780080
|-12.69%
|90 يوم
|$ +0.0048269313258938
|+0.42%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chainflip: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.16%
-6.89%
-32.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Chainflip is a decentralised, trustless protocol that allows users to easily exchange cryptocurrency assets across a range of networks and blockchains without losing custody of their assets in the process. The Chainflip protocol allows users to swap assets between major blockchains without any wrapped tokens, traditional bridging, and at extremely competitive pricing using a novel and unique ‘Just-inTime’ based Automated Market Maker, dubbed the JIT AMM. It is totally generalised, decentralised, and can be integrated with any chain using any transaction type. The protocol is secured by a set of 150 validators staking Chainflip’s native FLIP token. FLIP is primarily a utility token. Validators require FLIP in order to stake, and in turn are rewarded in FLIP. Value is returned indirectly to Validators through protocol fees. Additionally, every swap conducted on the platform results in the automatic buying and burning of FLIP tokens through the liquidity pool system, which puts deflationary pressure on the network as trading volume increases.
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