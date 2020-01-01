توكنوميكس Chainflip (FLIP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Chainflip (FLIP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Chainflip (FLIP) Chainflip is a decentralised, trustless protocol that allows users to easily exchange cryptocurrency assets across a range of networks and blockchains without losing custody of their assets in the process. The Chainflip protocol allows users to swap assets between major blockchains without any wrapped tokens, traditional bridging, and at extremely competitive pricing using a novel and unique ‘Just-inTime’ based Automated Market Maker, dubbed the JIT AMM. It is totally generalised, decentralised, and can be integrated with any chain using any transaction type. The protocol is secured by a set of 150 validators staking Chainflip’s native FLIP token. FLIP is primarily a utility token. Validators require FLIP in order to stake, and in turn are rewarded in FLIP. Value is returned indirectly to Validators through protocol fees. Additionally, every swap conducted on the platform results in the automatic buying and burning of FLIP tokens through the liquidity pool system, which puts deflationary pressure on the network as trading volume increases. الموقع الرسمي: https://chainflip.io/ الوثيقة البيضاء: https://chainflip.io/whitepaper.pdf اشتر FLIP الآن!

توكنوميكس Chainflip (FLIP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Chainflip (FLIP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 29.29M $ 29.29M $ 29.29M إجمالي العرض: $ 95.22M $ 95.22M $ 95.22M العرض المتداول: $ 63.76M $ 63.76M $ 63.76M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 43.74M $ 43.74M $ 43.74M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 9.48 $ 9.48 $ 9.48 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.30855 $ 0.30855 $ 0.30855 السعر الحالي: $ 0.45941 $ 0.45941 $ 0.45941 معرفة المزيد عن سعر Chainflip (FLIP)

توكنوميكس Chainflip (FLIP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Chainflip (FLIP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FLIP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FLIP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FLIP، استكشف السعر المباشر لتوكن FLIP!

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