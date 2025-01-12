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سعر CHAD CAT (CHADCAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 78.68K . يتم تحديث سعر CHADCAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CHAD CAT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.19K - تغيير سعر CHAD CAT خلال اليوم هو -0.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 800.00M

أداء سعر CHAD CAT (CHADCAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CHAD CAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CHAD CAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CHAD CAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CHAD CAT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.53% 30 يوم $ 0 -56.54% 60 يوم $ 0 +229.36% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CHAD CAT (CHADCAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CHAD CAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00829921$ 0.00829921 $ 0.00829921 تغير السعر (1 ساعة) -0.52% تغير السعر (1يوم) -0.53% تغير السعر (7 أيام) -18.41%

معلومات سوق CHAD CAT (CHADCAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: