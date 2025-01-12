سعر CHAD CAT (CHADCAT)
سعر CHAD CAT (CHADCAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 78.68K. يتم تحديث سعر CHADCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CHAD CAT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.19K
- تغيير سعر CHAD CAT خلال اليوم هو -0.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 800.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CHADCAT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CHADCAT.
خلال اليوم، كان سعر CHAD CAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CHAD CAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CHAD CAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CHAD CAT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.53%
|30 يوم
|$ 0
|-56.54%
|60 يوم
|$ 0
|+229.36%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CHAD CAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.52%
-0.53%
-18.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Chad Cat is a Solana-based project combining meme culture with cryptocurrency. Its purpose is to create a fun and profitable ecosystem
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CHADCAT إلى AUD
A$--
|1 CHADCAT إلى GBP
￡--
|1 CHADCAT إلى EUR
€--
|1 CHADCAT إلى USD
$--
|1 CHADCAT إلى MYR
RM--
|1 CHADCAT إلى TRY
₺--
|1 CHADCAT إلى JPY
¥--
|1 CHADCAT إلى RUB
₽--
|1 CHADCAT إلى INR
₹--
|1 CHADCAT إلى IDR
Rp--
|1 CHADCAT إلى PHP
₱--
|1 CHADCAT إلى EGP
￡E.--
|1 CHADCAT إلى BRL
R$--
|1 CHADCAT إلى CAD
C$--
|1 CHADCAT إلى BDT
৳--
|1 CHADCAT إلى NGN
₦--
|1 CHADCAT إلى UAH
₴--
|1 CHADCAT إلى VES
Bs--
|1 CHADCAT إلى PKR
Rs--
|1 CHADCAT إلى KZT
₸--
|1 CHADCAT إلى THB
฿--
|1 CHADCAT إلى TWD
NT$--
|1 CHADCAT إلى CHF
Fr--
|1 CHADCAT إلى HKD
HK$--
|1 CHADCAT إلى MAD
.د.م--