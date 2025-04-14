سعر cGHS (CGHS)
سعر cGHS (CGHS) المباشر لليوم هو USD 0.064027. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.99K. يتم تحديث سعر CGHS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق cGHS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر cGHS خلال اليوم هو -0.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 343.46K
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CGHS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CGHS.
خلال اليوم، كان سعر cGHS مقابل USD هو $ -0.00060339748001282 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر cGHS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر cGHS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر cGHS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00060339748001282
|-0.93%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر cGHS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.12%
-0.93%
-0.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
cGHS is a Ghanaian Cedi stablecoin. Like all Mento stablecoins cGHS is a fully open-source and decentralized stablecoin. cGHS is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CGHS إلى VND
₫1,641.716307
|1 CGHS إلى AUD
A$0.10116266
|1 CGHS إلى GBP
￡0.04866052
|1 CGHS إلى EUR
€0.05570349
|1 CGHS إلى USD
$0.064027
|1 CGHS إلى MYR
RM0.28299934
|1 CGHS إلى TRY
₺2.43366627
|1 CGHS إلى JPY
¥9.13601263
|1 CGHS إلى RUB
₽5.41220231
|1 CGHS إلى INR
₹5.506322
|1 CGHS إلى IDR
Rp1,067.11623982
|1 CGHS إلى KRW
₩91.59766647
|1 CGHS إلى PHP
₱3.65210008
|1 CGHS إلى EGP
￡E.3.27562132
|1 CGHS إلى BRL
R$0.37519822
|1 CGHS إلى CAD
C$0.08835726
|1 CGHS إلى BDT
৳7.76327375
|1 CGHS إلى NGN
₦101.79140514
|1 CGHS إلى UAH
₴2.64495537
|1 CGHS إلى VES
Bs4.545917
|1 CGHS إلى PKR
Rs17.91411433
|1 CGHS إلى KZT
₸33.02000444
|1 CGHS إلى THB
฿2.14234342
|1 CGHS إلى TWD
NT$2.07575534
|1 CGHS إلى AED
د.إ0.23497909
|1 CGHS إلى CHF
Fr0.05186187
|1 CGHS إلى HKD
HK$0.49620925
|1 CGHS إلى MAD
.د.م0.59417056
|1 CGHS إلى MXN
$1.29654675