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سعر cGHS (CGHS) المباشر لليوم هو USD 0.064027 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.99K . يتم تحديث سعر CGHS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق cGHS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر cGHS خلال اليوم هو -0.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 343.46K

أداء سعر cGHS (CGHS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر cGHS مقابل USD هو $ -0.00060339748001282 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر cGHS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر cGHS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر cGHS مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00060339748001282 -0.93% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر cGHS (CGHS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر cGHS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.063306$ 0.063306 $ 0.063306 24 ساعة مرتفع $ 0.064774$ 0.064774 $ 0.064774 عالية طوال الوقت $ 0.066573$ 0.066573 $ 0.066573 تغير السعر (1 ساعة) -0.12% تغير السعر (1يوم) -0.93% تغير السعر (7 أيام) -0.22%

معلومات سوق cGHS (CGHS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: