معلومات سعر CatSlap (SLAP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01007296$ 0.01007296 $ 0.01007296 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.43% تغير السعر (1يوم) -2.86% تغير السعر (7 أيام) +3.03% تغير السعر (7 أيام) +3.03%

سعر CatSlap (SLAP) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SLAP بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSLAP على الإطلاق هو $ 0.01007296، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SLAP -0.43% على مدار الساعة الماضية، -2.86% على مدار 24 ساعة، و +3.03% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق CatSlap (SLAP)

القيمة السوقية $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.87M$ 3.87M $ 3.87M إمداد دورة التداول 3.95B 3.95B 3.95B إجمالي العرض 7,547,128,957.623448 7,547,128,957.623448 7,547,128,957.623448

القيمة السوقية الحالية لـ CatSlap هي $ 2.02M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SLAP يبلغ 3.95B، مع إجمالي عرض 7547128957.623448. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.87M.