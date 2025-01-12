سعر Catfish (CATFISH)
سعر Catfish (CATFISH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 62.54K. يتم تحديث سعر CATFISH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Catfish الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 567.27
- تغيير سعر Catfish خلال اليوم هو -2.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Catfish مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Catfish مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Catfish مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Catfish مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.33%
|30 يوم
|$ 0
|-32.17%
|60 يوم
|$ 0
|-49.93%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Catfish: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.54%
-2.33%
-17.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introducing "I'LL BE YOUR LAST CATFISH TONIGHT" ($CATFISH), a unique and refreshing cryptocurrency that defies the norms of meme coins. In a crypto space saturated with misleading projects, $CATFISH embraces the unexpected in a positive way. Unlike the typical catfish that deceives, this coin thrives on transparency and authenticity. It stands out as a beacon of truth, weathering market fluctuations and false promises to emerge as the last one standing. In a world of fake hype and dubious developers, $CATFISH challenges the status quo, proving that sometimes, embracing the unexpected can lead to genuine treasure. The project is committed to enduring the storms of the crypto market and providing a real and lasting value proposition. $CATFISH's tokenomics further emphasize its commitment to transparency and community trust. With a total supply of 1 billion tokens, the project implements a 0% tax on transactions, LP (liquidity pool) is burned, and minting is revoked. The team has taken concrete steps to ensure the longevity and stability of the project, with 20 SOL (Solana) allocated to the LP. The performance metrics displayed on the Telegram channel showcase impressive percentage gains, emphasizing the coin's potential to provide unexpected returns. $CATFISH is more than just a meme coin; it's a symbol of resilience, truth, and the joy of the unexpected in the ever-evolving world of cryptocurrencies.
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