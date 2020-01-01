توكنوميكس Catfish (CATFISH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Catfish (CATFISH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Catfish (CATFISH) Introducing "I'LL BE YOUR LAST CATFISH TONIGHT" ($CATFISH), a unique and refreshing cryptocurrency that defies the norms of meme coins. In a crypto space saturated with misleading projects, $CATFISH embraces the unexpected in a positive way. Unlike the typical catfish that deceives, this coin thrives on transparency and authenticity. It stands out as a beacon of truth, weathering market fluctuations and false promises to emerge as the last one standing. In a world of fake hype and dubious developers, $CATFISH challenges the status quo, proving that sometimes, embracing the unexpected can lead to genuine treasure. The project is committed to enduring the storms of the crypto market and providing a real and lasting value proposition. $CATFISH's tokenomics further emphasize its commitment to transparency and community trust. With a total supply of 1 billion tokens, the project implements a 0% tax on transactions, LP (liquidity pool) is burned, and minting is revoked. The team has taken concrete steps to ensure the longevity and stability of the project, with 20 SOL (Solana) allocated to the LP. The performance metrics displayed on the Telegram channel showcase impressive percentage gains, emphasizing the coin's potential to provide unexpected returns. $CATFISH is more than just a meme coin; it's a symbol of resilience, truth, and the joy of the unexpected in the ever-evolving world of cryptocurrencies. الموقع الرسمي: https://catfish.so/ اشتر CATFISH الآن!

توكنوميكس Catfish (CATFISH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Catfish (CATFISH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 38.44K $ 38.44K $ 38.44K إجمالي العرض: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M العرض المتداول: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 38.44K $ 38.44K $ 38.44K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00208512 $ 0.00208512 $ 0.00208512 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Catfish (CATFISH)

توكنوميكس Catfish (CATFISH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Catfish (CATFISH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CATFISH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CATFISH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CATFISH، استكشف السعر المباشر لتوكن CATFISH!

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