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سعر Carlo (CARLO) المباشر لليوم هو USD 0.00543282 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.48M . يتم تحديث سعر CARLO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Carlo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 256.68K - تغيير سعر Carlo خلال اليوم هو -3.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Carlo (CARLO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Carlo مقابل USD هو $ -0.00020763810203731 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Carlo مقابل USD هو $ +0.0290305311 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Carlo مقابل USD هو $ +0.0439247919 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Carlo مقابل USD هو $ +0.0049502338056318077 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00020763810203731 -3.68% 30 يوم $ +0.0290305311 +534.35% 60 يوم $ +0.0439247919 +808.51% 90 يوم $ +0.0049502338056318077 +1,025.77%

تحليل سعر Carlo (CARLO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Carlo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00508711$ 0.00508711 $ 0.00508711 24 ساعة مرتفع $ 0.00634046$ 0.00634046 $ 0.00634046 عالية طوال الوقت $ 0.02020769$ 0.02020769 $ 0.02020769 تغير السعر (1 ساعة) -1.68% تغير السعر (1يوم) -3.68% تغير السعر (7 أيام) -36.37%

معلومات سوق Carlo (CARLO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: