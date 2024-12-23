سعر Carlo (CARLO)
سعر Carlo (CARLO) المباشر لليوم هو USD 0.00543282. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.48M. يتم تحديث سعر CARLO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Carlo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 256.68K
- تغيير سعر Carlo خلال اليوم هو -3.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Carlo مقابل USD هو $ -0.00020763810203731 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Carlo مقابل USD هو $ +0.0290305311 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Carlo مقابل USD هو $ +0.0439247919 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Carlo مقابل USD هو $ +0.0049502338056318077 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00020763810203731
|-3.68%
|30 يوم
|$ +0.0290305311
|+534.35%
|60 يوم
|$ +0.0439247919
|+808.51%
|90 يوم
|$ +0.0049502338056318077
|+1,025.77%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Carlo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.68%
-3.68%
-36.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet Carlo, the dog with a pink asshole. Clinically insane? You bet. But that's what makes him a legend at flipping profits. Now, he’s got his sights on dominating Base... And he wants you in on the scheme. Think of it as strapping into a decommissioned Soviet rollercoaster — downright psychotic but man will you have a story to tell. So if you’re game, better buckle up cause this dog's about to drag his big balls all over Base. (Just one rule... NEVER ask about his past)
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