سعر Cardio اليوم

السعر المباشر لمشروع Cardio (CARDIO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CARDIO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CARDIO.

يحتل Cardio حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 48,577، مع عرض متداول قدره 853.59M CARDIO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CARDIO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CARDIO بمقدار -0.42% خلال الساعة الماضية و-4.55% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Cardio (CARDIO)

القيمة السوقية $ 48.58K$ 48.58K $ 48.58K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 48.58K$ 48.58K $ 48.58K إمداد دورة التداول 853.59M 853.59M 853.59M إجمالي العرض 889,311,585.2688311 889,311,585.2688311 889,311,585.2688311

القيمة السوقية الحالية لـ Cardio هي $ 48.58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CARDIO يبلغ 853.59M، مع إجمالي عرض 889311585.2688311. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 48.58K.