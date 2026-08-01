سعر CaptainBNB اليوم

السعر المباشر لمشروع CaptainBNB (CAPTAINBNB) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CAPTAINBNB الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CAPTAINBNB.

يحتل CaptainBNB حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 639,322، مع عرض متداول قدره 1.00B CAPTAINBNB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CAPTAINBNB بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01462128، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CAPTAINBNB بمقدار +0.16% خلال الساعة الماضية و+0.89% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.44M.

معلومات سوق CaptainBNB (CAPTAINBNB)

القيمة السوقية $ 639.32K$ 639.32K $ 639.32K الحجم (24 ساعة) $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 639.32K$ 639.32K $ 639.32K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ CaptainBNB هي $ 639.32K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.44M. العرض المتداول لـ CAPTAINBNB يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 639.32K.