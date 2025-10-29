سعر Captain Kuma المباشر اليوم هو 0.00728611 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي KUMA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر KUMA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Captain Kuma المباشر اليوم هو 0.00728611 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي KUMA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر KUMA بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن KUMA

معلومات سعر KUMA

الموقع الرسمي لـ KUMA

اقتصاد توكن KUMA

توقعات سعر KUMA

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Captain Kuma

سعر Captain Kuma (KUMA)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 KUMA إلى USD:

$0.00728611
$0.00728611$0.00728611
-3.60%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Captain Kuma (KUMA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:35:20 (UTC+8)

معلومات سعر Captain Kuma (KUMA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0069916
$ 0.0069916$ 0.0069916
24 ساعة منخفض
$ 0.00759341
$ 0.00759341$ 0.00759341
24 ساعة مرتفع

$ 0.0069916
$ 0.0069916$ 0.0069916

$ 0.00759341
$ 0.00759341$ 0.00759341

$ 0.01017393
$ 0.01017393$ 0.01017393

$ 0.0060112
$ 0.0060112$ 0.0060112

-0.26%

-3.62%

+9.68%

+9.68%

سعر Captain Kuma (KUMA) في الوقت الحقيقي هو $0.00728611. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KUMA بين أدنى سعر $ 0.0069916 وأعلى سعر $ 0.00759341، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKUMA على الإطلاق هو $ 0.01017393، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0060112.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KUMA -0.26% على مدار الساعة الماضية، -3.62% على مدار 24 ساعة، و +9.68% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Captain Kuma (KUMA)

$ 6.55M
$ 6.55M$ 6.55M

--
----

$ 6.55M
$ 6.55M$ 6.55M

899.99M
899.99M 899.99M

899,994,370.0469234
899,994,370.0469234 899,994,370.0469234

القيمة السوقية الحالية لـ Captain Kuma هي $ 6.55M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KUMA يبلغ 899.99M، مع إجمالي عرض 899994370.0469234. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.55M.

سجل سعر Captain Kuma (KUMA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Captain Kuma مقابل USD هو $ -0.000274166653727139 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Captain Kuma مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Captain Kuma مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Captain Kuma مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000274166653727139-3.62%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Captain Kuma ( KUMA )

KUMA is Bythen’s first IP token, launched as part of the broader Betakkuma project. The initiative combines NFTs, token incentives, and AI-powered content generation tools designed for creators. Built around Betakkuma, a well-known Japanese meme character with over 750 million sticker downloads and 4 billion+ GIF views, the project brings together cultural IP and Web3 infrastructure to enable creative expression and on-chain participation through the Bythen platform.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Captain Kuma (KUMA)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Captain Kuma (USD)

كم ستكون قيمة Captain Kuma (KUMA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Captain Kuma (KUMA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Captain Kuma.

تحقق الآن من توقعات سعر Captain Kuma!

عملة KUMA إلى العملات المحلية

توكنوميكس Captain Kuma (KUMA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Captain Kuma (KUMA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس KUMA والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Captain Kuma (KUMA)

كم يساوي Captain Kuma (KUMA) اليوم؟
سعر KUMA المباشر في USD هو USD 0.00728611، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر KUMA إلى USD الحالي؟
سعر KUMA إلى USD الحالي هو $ 0.00728611. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Captain Kuma ؟
القيمة السوقية لعملة KUMA هي $ 6.55M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن KUMA؟
العرض المتداول لتوكن KUMA هو 899.99M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ KUMA؟
حقق KUMA سعرًا قياسيًا قدره 0.01017393 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ KUMA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.0060112 KUMA.
ما هو حجم تداول KUMA؟
حجم تداول KUMA المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع KUMA هذا العام؟
قد يرتفع KUMA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر KUMA لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:35:20 (UTC+8)

تحديثات Captain Kuma (KUMA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,202.91
$113,202.91$113,202.91

-1.25%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,017.00
$4,017.00$4,017.00

-1.94%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04170
$0.04170$0.04170

-10.20%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.83
$194.83$194.83

-2.04%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.3650
$3.3650$3.3650

-12.76%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,017.00
$4,017.00$4,017.00

-1.94%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,202.91
$113,202.91$113,202.91

-1.25%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.83
$194.83$194.83

-2.04%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6298
$2.6298$2.6298

-0.23%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19370
$0.19370$0.19370

-3.03%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.04799
$0.04799$0.04799

+2,299.50%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000047
$0.000000000000000000000047$0.000000000000000000000047

+327.27%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002639
$0.00002639$0.00002639

+306.00%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.228
$2.228$2.228

+197.06%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008853
$0.0008853$0.0008853

+92.16%