معلومات سعر Captain Kuma (KUMA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0069916 $ 0.0069916 $ 0.0069916 24 ساعة منخفض $ 0.00759341 $ 0.00759341 $ 0.00759341 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0069916$ 0.0069916 $ 0.0069916 24 ساعة مرتفع $ 0.00759341$ 0.00759341 $ 0.00759341 عالية طوال الوقت $ 0.01017393$ 0.01017393 $ 0.01017393 أدنى سعر $ 0.0060112$ 0.0060112 $ 0.0060112 تغير السعر (1 ساعة) -0.26% تغير السعر (1يوم) -3.62% تغير السعر (7 أيام) +9.68% تغير السعر (7 أيام) +9.68%

سعر Captain Kuma (KUMA) في الوقت الحقيقي هو $0.00728611. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KUMA بين أدنى سعر $ 0.0069916 وأعلى سعر $ 0.00759341، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKUMA على الإطلاق هو $ 0.01017393، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0060112.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KUMA -0.26% على مدار الساعة الماضية، -3.62% على مدار 24 ساعة، و +9.68% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Captain Kuma (KUMA)

القيمة السوقية $ 6.55M$ 6.55M $ 6.55M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.55M$ 6.55M $ 6.55M إمداد دورة التداول 899.99M 899.99M 899.99M إجمالي العرض 899,994,370.0469234 899,994,370.0469234 899,994,370.0469234

القيمة السوقية الحالية لـ Captain Kuma هي $ 6.55M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KUMA يبلغ 899.99M، مع إجمالي عرض 899994370.0469234. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.55M.