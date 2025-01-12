سعر Caprisun (CSUN)
سعر Caprisun (CSUN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.09K. يتم تحديث سعر CSUN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Caprisun الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.79
- تغيير سعر Caprisun خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Caprisun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Caprisun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Caprisun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Caprisun مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-17.85%
|60 يوم
|$ 0
|+3.43%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Caprisun: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
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