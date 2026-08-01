سعر Camelcorn اليوم

السعر المباشر لمشروع Camelcorn (CANELCORN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CANELCORN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CANELCORN.

يحتل Camelcorn حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 32,921، مع عرض متداول قدره 999.42M CANELCORN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CANELCORN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00121992، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CANELCORN بمقدار +0.31% خلال الساعة الماضية و-28.29% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Camelcorn (CANELCORN)

القيمة السوقية $ 32.92K$ 32.92K $ 32.92K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 32.92K$ 32.92K $ 32.92K إمداد دورة التداول 999.42M 999.42M 999.42M إجمالي العرض 999,419,506.951897 999,419,506.951897 999,419,506.951897

القيمة السوقية الحالية لـ Camelcorn هي $ 32.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CANELCORN يبلغ 999.42M، مع إجمالي عرض 999419506.951897. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 32.92K.