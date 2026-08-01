سعر ButlerLiquid اليوم

السعر المباشر لمشروع ButlerLiquid (BL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BL.

يحتل ButlerLiquid حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 23,775، مع عرض متداول قدره 1.00B BL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BL بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00217127، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BL بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2.78% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق ButlerLiquid (BL)

القيمة السوقية $ 23.78K$ 23.78K $ 23.78K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.78K$ 23.78K $ 23.78K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ButlerLiquid هي $ 23.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BL يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.78K.