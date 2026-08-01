سعر Butler اليوم

السعر المباشر لمشروع Butler (BUTLER) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.62% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BUTLER الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BUTLER.

يحتل Butler حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27,438، مع عرض متداول قدره 100.00B BUTLER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BUTLER بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BUTLER بمقدار +0.51% خلال الساعة الماضية و+2.46% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Butler (BUTLER)

القيمة السوقية $ 27.44K$ 27.44K $ 27.44K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 27.44K$ 27.44K $ 27.44K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ Butler هي $ 27.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BUTLER يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27.44K.