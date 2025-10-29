سعر Bush Ripper ($RIPPER)
-0.24%
-3.92%
-39.09%
-39.09%
سعر Bush Ripper ($RIPPER) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول $RIPPER بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـ$RIPPER على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.
فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير $RIPPER -0.24% على مدار الساعة الماضية، -3.92% على مدار 24 ساعة، و -39.09% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.
القيمة السوقية الحالية لـ Bush Ripper هي $ 40.03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ $RIPPER يبلغ 420.69B، مع إجمالي عرض 420690000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 40.03K.
خلال اليوم، كان سعر Bush Ripper مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bush Ripper مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bush Ripper مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bush Ripper مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.92%
|30 يوم
|$ 0
|-42.93%
|60 يوم
|$ 0
|-56.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
Bush ripper is a Matt Furie character shared on his Instagram with the name “Bush Ripper” in 2023 then placed into the Cortex Vortex comic in 2025.
The purpose is to grow a community with the goal of highlighting environmental issues and giving back to support them. Linking to the “bush” in his name. To be able to thrive his character must project the greenery.
We will be contacting green projects as we get bigger as it allows us to get in contact with these businesses and charities.
In the future the utility will be $RIPPER tokens in wallets setup for these charities, all visible and transparent
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Bush Ripper ($RIPPER) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس $RIPPER والتوكن الشاملة الآن!
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
