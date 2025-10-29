معلومات سعر Built on Nothing (BON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00015757 $ 0.00015757 $ 0.00015757 24 ساعة منخفض $ 0.0002251 $ 0.0002251 $ 0.0002251 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00015757$ 0.00015757 $ 0.00015757 24 ساعة مرتفع $ 0.0002251$ 0.0002251 $ 0.0002251 عالية طوال الوقت $ 0.0019941$ 0.0019941 $ 0.0019941 أدنى سعر $ 0.00012234$ 0.00012234 $ 0.00012234 تغير السعر (1 ساعة) -0.23% تغير السعر (1يوم) -28.25% تغير السعر (7 أيام) -6.21% تغير السعر (7 أيام) -6.21%

سعر Built on Nothing (BON) في الوقت الحقيقي هو $0.00016079. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BON بين أدنى سعر $ 0.00015757 وأعلى سعر $ 0.0002251، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBON على الإطلاق هو $ 0.0019941، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00012234.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BON -0.23% على مدار الساعة الماضية، -28.25% على مدار 24 ساعة، و -6.21% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Built on Nothing (BON)

القيمة السوقية $ 133.75K$ 133.75K $ 133.75K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 160.67K$ 160.67K $ 160.67K إمداد دورة التداول 831.91M 831.91M 831.91M إجمالي العرض 999,320,481.906046 999,320,481.906046 999,320,481.906046

القيمة السوقية الحالية لـ Built on Nothing هي $ 133.75K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BON يبلغ 831.91M، مع إجمالي عرض 999320481.906046. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 160.67K.