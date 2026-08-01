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سعر Build Together المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ BT هي 29,436 USD. تابع تحديثات أسعار BT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Build Together المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ BT هي 29,436 USD. تابع تحديثات أسعار BT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن BT

معلومات سعر BT

ما هو BT

الموقع الرسمي لـ BT

اقتصاد توكن BT

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شعار Build Together

سعر Build Together (BT)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 BT إلى USD:

$0.00002944
$0.00002944$0.00002944
+0.70%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Build Together (BT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 01:14:52 (UTC+8)

سعر Build Together اليوم

السعر المباشر لمشروع Build Together (BT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BT.

يحتل Build Together حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 29,436، مع عرض متداول قدره 1.00B BT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BT بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Build Together (BT)

$ 29.44K
$ 29.44K$ 29.44K

--
----

$ 29.44K
$ 29.44K$ 29.44K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Build Together هي $ 29.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BT يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 29.44K.

سجل سعر Build Together بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ساعة منخفض
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ساعة مرتفع

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$ 0$ 0

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--

+0.73%

+0.73%

سجل سعر Build Together (BT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Build Together مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Build Together مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Build Together مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Build Together مقابل USD هو -- .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0+2.73%
60 يوم$ 0-0.68%
90 يوم----

توقعات أسعار Build Together

Build Together (BT) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BT في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرBuild Together (BT) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Build Together نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Build Together الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BT للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Build Together.

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نبذة عن Build Together

على أي شبكة بلوك تشين يعمل Build Together؟

يعمل Build Together على شبكة --، التي تحدد كيفية معالجة المعاملات وسرعة التأكيدات والأمن العام. كما تحدد الشبكة توافقها مع المحافظ والتطبيقات اللامركزية ومعايير العقود الذكية.

ما هو السعر الحالي لـ BT؟

يتم تسعير الرمز المميز بـ $، مما يمثل تحركًا في السعر بنسبة --% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم جمع تحديثات الأسعار من البورصات العالمية الرائدة في الوقت الفعلي.

ما هي الفئة التي ينتمي إليها Build Together؟

يندرج Build Together تحت فئة BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes). يساعد هذا التصنيف المستثمرين على مقارنة BT بأصول مشابهة في القطاع نفسه، مثل رموز DeFi أو رموز الميم أو رموز الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية أو رموز الذكاء الاصطناعي.

ما هي القيمة السوقية لـ Build Together؟

تبلغ قيمتها السوقية $29436، مما يضع الأصل في المرتبة #7988. توفر القيمة السوقية مقياسًا واسعًا للحجم والاعتماد وثقة المستثمرين.

كم يبلغ المعروض الحالي من BT؟

هناك 1000000000.0 رمز مميز متداول في السوق. ويؤثر هذا العدد بشكل مباشر على توازن العرض والطلب واكتشاف الأسعار وتوقعات التضخم.

ما مدى نشاط التداول لـ Build Together اليوم؟

خلال اليوم الماضي، حقق BT حجم تداول بلغ $--. غالبًا ما يشير الحجم القوي إلى ارتفاع الاهتمام بالسوق أو ردود فعل على الأخبار الأخيرة.

كيف يقارن سعر اليوم بالمستويات العليا والدنيا الأخيرة؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تذبذب Build Together بين $0.0 و$0.0، مما يمنح المتداولين نظرة ثاقبة حول التقلبات قصيرة الأجل ومناطق الاختراق المحتملة.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Build Together

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 01:14:52 (UTC+8)

تحديثات Build Together (BT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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