سعر Build Together اليوم

السعر المباشر لمشروع Build Together (BT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BT.

يحتل Build Together حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 29,436، مع عرض متداول قدره 1.00B BT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BT بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Build Together (BT)

القيمة السوقية $ 29.44K$ 29.44K $ 29.44K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 29.44K$ 29.44K $ 29.44K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Build Together هي $ 29.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BT يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 29.44K.