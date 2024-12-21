سعر Bueno (BUENO)
سعر Bueno (BUENO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 397.88K. يتم تحديث سعر BUENO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bueno الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.19K
- تغيير سعر Bueno خلال اليوم هو -6.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 871.15M
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خلال اليوم، كان سعر Bueno مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bueno مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bueno مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bueno مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.14%
|30 يوم
|$ 0
|-88.44%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bueno: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.42%
-6.14%
-36.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Miazaki's pet mainecoon. Bueno is the name of Kendu Miazaki's cat. Kendu Miazaki is the founder of one of the largest meme coins on ETH of 2024 - $KENDU. Miazaki will be supporting Bueno. It is unique in the fact that no eth project founder has a cat token on solana which is named after his real cat. Bueno is a icon token of Kendu Miazaki's pet cat. The project is a cat meme coin on solana which is inspired by Kendu and Kendu Miazaki himself.
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