سعر Bubble Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Bubble Protocol (BPL) اليوم هو $ 0.0337306، مع تغير بنسبة 6.54% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BPL الحالي إلى USD هو $ 0.0337306 لكل BPL.

يحتل Bubble Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 674,612، مع عرض متداول قدره 20.00M BPL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BPL بين $ 0.03165803 (أدنى) و$ 0.03418435 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.054526، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0245755.

على المدى القصير، تحرك BPL بمقدار -0.46% خلال الساعة الماضية و+21.87% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 43.02.

معلومات سوق Bubble Protocol (BPL)

القيمة السوقية $ 674.61K$ 674.61K $ 674.61K الحجم (24 ساعة) $ 43.02$ 43.02 $ 43.02 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 674.61K$ 674.61K $ 674.61K إمداد دورة التداول 20.00M 20.00M 20.00M إجمالي العرض 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bubble Protocol هي $ 674.61K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 43.02. العرض المتداول لـ BPL يبلغ 20.00M، مع إجمالي عرض 20000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 674.61K.