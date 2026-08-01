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سعر Bubble Protocol المباشر اليوم هو 0.0337306 USD. القيمة السوقية لـ BPL هي 674,612 USD. تابع تحديثات أسعار BPL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Bubble Protocol المباشر اليوم هو 0.0337306 USD. القيمة السوقية لـ BPL هي 674,612 USD. تابع تحديثات أسعار BPL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن BPL

معلومات سعر BPL

ما هو BPL

الموقع الرسمي لـ BPL

اقتصاد توكن BPL

توقعات سعر BPL

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شعار Bubble Protocol

سعر Bubble Protocol (BPL)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 BPL إلى USD:

$0.03386908
$0.03386908$0.03386908
+0.06%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Bubble Protocol (BPL) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 01:13:38 (UTC+8)

سعر Bubble Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Bubble Protocol (BPL) اليوم هو $ 0.0337306، مع تغير بنسبة 6.54% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BPL الحالي إلى USD هو $ 0.0337306 لكل BPL.

يحتل Bubble Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 674,612، مع عرض متداول قدره 20.00M BPL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BPL بين $ 0.03165803 (أدنى) و$ 0.03418435 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.054526، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0245755.

على المدى القصير، تحرك BPL بمقدار -0.46% خلال الساعة الماضية و+21.87% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 43.02.

معلومات سوق Bubble Protocol (BPL)

$ 674.61K
$ 674.61K$ 674.61K

$ 43.02
$ 43.02$ 43.02

$ 674.61K
$ 674.61K$ 674.61K

20.00M
20.00M 20.00M

20,000,000.0
20,000,000.0 20,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bubble Protocol هي $ 674.61K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 43.02. العرض المتداول لـ BPL يبلغ 20.00M، مع إجمالي عرض 20000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 674.61K.

سجل سعر Bubble Protocol بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.03165803
$ 0.03165803$ 0.03165803
24 ساعة منخفض
$ 0.03418435
$ 0.03418435$ 0.03418435
24 ساعة مرتفع

$ 0.03165803
$ 0.03165803$ 0.03165803

$ 0.03418435
$ 0.03418435$ 0.03418435

$ 0.054526
$ 0.054526$ 0.054526

$ 0.0245755
$ 0.0245755$ 0.0245755

-0.46%

+6.54%

+21.87%

+21.87%

سجل سعر Bubble Protocol (BPL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bubble Protocol مقابل USD هو $ +0.00207117 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bubble Protocol مقابل USD هو $ +0.0069483754 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bubble Protocol مقابل USD هو $ -0.0125770141 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bubble Protocol مقابل USD هو $ +0.00000000006409795 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00207117+6.54%
30 يوم$ +0.0069483754+20.60%
60 يوم$ -0.0125770141-37.28%
90 يوم$ +0.00000000006409795+0.00%

توقعات أسعار Bubble Protocol

Bubble Protocol (BPL) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BPL في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرBubble Protocol (BPL) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Bubble Protocol نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Bubble Protocol الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BPL للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Bubble Protocol.

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المصدر Bubble Protocol (BPL)

الموقع الرسمي

الفئة :

Artificial Intelligence (AI)Decentralized Finance (DeFi)DeFAI

نبذة عن Bubble Protocol

ما هو السعر الحالي لـ BPL في السوق؟

يُقدَّر سعره حاليًا بـ $0.0337306، مما يعكس تحركًا في السعر بنسبة 6.54% خلال الـ 24 ساعة الماضية. تعكس تحديثات الأسعار بيانات السوق المجمعة المباشرة.

ما مقدار السيولة التي يتمتع بها Bubble Protocol عبر البورصات؟

مع درجة سيولة تبلغ --/100، يُظهر BPL عمقًا مستقرًا للسوق عبر منصات التداول ذات الحجم الكبير.

ما هو الحجم اليومي لـ BPL؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداول المتداولون ما قيمته $-- من BPL. إن ارتفاع حجم التداول يسهم في ضيق فروق الأسعار وسلاسة المعاملات.

ما هو نطاق سعر اليوم لـ Bubble Protocol؟

لقد تداول السعر بين $0.03165803 و$0.03418435، مسجلًا نطاق التقلبات لهذا اليوم.

ما الذي يحدد إمكانية الوصول والشعبية لـ BPL في الأسواق العالمية؟

تشمل العوامل إدراج البورصات، وتوافر أزواج التداول، وعمق السيولة، ومدى تكامل BPL داخل نظام -- البيئي.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Bubble Protocol

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 01:13:38 (UTC+8)

تحديثات Bubble Protocol (BPL) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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