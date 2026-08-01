سعر Bubb اليوم

السعر المباشر لمشروع Bubb (BUBB) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.80% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BUBB الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BUBB.

يحتل Bubb حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 45,268، مع عرض متداول قدره 1.00B BUBB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BUBB بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04118921، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BUBB بمقدار +0.07% خلال الساعة الماضية و-4.87% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Bubb (BUBB)

القيمة السوقية $ 45.27K$ 45.27K $ 45.27K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 45.27K$ 45.27K $ 45.27K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bubb هي $ 45.27K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BUBB يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 45.27K.