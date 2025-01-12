سعر Bruh (BRUH)
سعر Bruh (BRUH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 82.73K. يتم تحديث سعر BRUH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bruh الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 62.36
- تغيير سعر Bruh خلال اليوم هو +0.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Bruh مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bruh مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bruh مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bruh مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.26%
|30 يوم
|$ 0
|-43.76%
|60 يوم
|$ 0
|-56.01%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bruh: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.26%
-17.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet $BRUH, a green monster who's tired of the hype, the pumps, and the inevitable dumps. Unlike other tokens, $BRUH doesn't care about the moon or lambos. In fact, $BRUH doesn't care about much at all. He's seen the meme tokens come and go, watched as their value bled to zero, and he's had enough. So, what does $BRUH do? He launches his own token, of course. Powered by the iconic Mike Wazowski $BRUH face, $BRUH is here to spread a different kind of energy—a laid-back, "whatever" attitude that's refreshingly honest in a space filled with overzealous optimism. This isn't about creating the next big thing; it's about embracing the $BRUH moments in life, those times when you just want to throw your hands up and say, "Bruh."
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